Об этом сообщает пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау»
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В Карагандинской области спасатели нашли тело четвертого погибшего в пожаре на шахте «Казахстанская» горняка
ФОТО С САЙТА АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

По сообщению предприятия, им оказался Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения.

О пожаре на шахте «Казахстанская» стало известно утром 17 августа. На предприятии загорелась конвейерная лента.

На тот момент на «Казахстанской» находились 227 горняков, 222 из них подняли на поверхность. 13 человек обратились к врачам с жалобами на головную боль и кашель. Восемь человек были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.

До сих пор продолжаются поиски еще еще одного горняка.

После аварии власти Казахстана заявили о том, что необходимо провести тщательную проверку, после которой иностранной компании, вероятно, придется уйти с казахстанского рынка. Семьям погибших пообещали выплаты, закрытые ипотечных кредитов и обеспечение жильем.

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