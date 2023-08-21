Подразделения МЧС дооснастят беспилотниками и водосливными устройствами

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, которое предусматривает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге, сообщает сайт главы кабмина.

«Средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - говорится в сообщении.

Сейчас у подразделений МЧС есть 27 беспилотных летательных аппаратов. Но произошедшие в этом году пожары и другие ЧС показали, что этого количества беспилотников недостаточно. А для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии есть 12 водосливных устройств, при этом авиапарк МЧС состоит из 34 многофункциональных воздушных судов.

«Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», - отметили в правительстве.

По данным пресс-службы кабмина, ежегодно в Казахстане регистрируется порядка 1 тыс. лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тыс. природных загораний.