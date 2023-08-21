Подразделения МЧС дооснастят беспилотниками и водосливными устройствами

На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге
Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, которое предусматривает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва правительства выделено более 633 млн тенге, сообщает сайт главы кабмина.
Еще по теме:
- Правительство выделит более 5 млрд тенге из резерва на обеспечение водой жителей Мангистауской области
- На ремонт теплосетей Семея направят более 16,3 млрд тенге из резерва правительства
- Правительство выделит из резерва на ремонт системы теплоснабжения Риддера 8,4 млрд тенге
- Правительство не реагирует вовремя на проблемы в стране – Кошанов
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые