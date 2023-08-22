Интенсивность пожара в шахте «Казахстанская» не снижается – МЧС

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что интенсивность пожара в шахте «Казахстанская» в Карагандинской области не снижается.

«Обстановка на шахте “Казахстанская” по состоянию на 8:00 часов 22.08: интенсивность очагов пожаров в аварийной выработке не снижается, улучшения обстановки нет», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Для сдерживания пожара принято решение изолировать аварийный участок путем возведения гипсовых перемычек. Места для этого уже определены, отметили в МЧС.

«Начата доставка материалов, после чего все силы планируется направить на изоляцию аварийного участка», - уточнили в ведомстве.

В кулуарах правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов уточнил, что огонь перекинулся на пласты угля, «поэтому оно горит долго».

«Тушение – вопрос не простой, спасатели работают в непригодной для дыхания среде, в ограниченной видимости, высокой температуре. Это не на поверхности тушить пожар. В шахте особенно это очень сложно. Поэтому есть определенные технологии, согласно которым необходимо работу выполнить. В частности, перемычки гипсовые устанавливаются, после этого будет проводиться локализация», - сказал он.

Шарипханов считает, что локализовать пожар удастся «в ближайшее время».

Пожар в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» начался утром 17 августа – произошло возгорание конвейерной ленты. На тот момент в шахте находились 227 человек, на поверхность были выведены 222 работника. Пять человек погибли.