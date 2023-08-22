«У четверти обследованных подтвердился бруцеллез» - лаборатория Олимп

Клинико-диагностическая лаборатория «ОЛИМП» с начала 2023 года обследовала 17543 человек на бруцеллез. У 17% обратившихся обнаружен хронический бруцеллез, а у 8% - острый.

По сообщениям лаборатории, больше всего хронически инфицированных пациентов наблюдается в возрастной группе 50-65 лет. По данным КДЛ «ОЛИМП», обследовалось 9240 женщин. Среди них хронический бруцеллез выявлен у 13%, острый - у 6%. У 8303 мужчин были взяты анализы на это заболевание, хронический бруцеллез выявлен у 22%, острый - у 11%.

Наиболее часто бруцеллез диагностирован у жителей Жамбылской (31%), Алматинской (29%), Жетысу (29%), Костанайской (29%), Павлодарской области (28%), в Астане - 14%, в Алматы - 6%

Заражение людей происходит в результате контакта с больным крупным рогатым скотом, свиньями, козами, овцами и собаками. Инфицирование возможно и при употреблении не прошедших термическую обработку молочных продуктов (сырое молоко, сливки, сметана, айран, полученные из него) от больных бруцеллезом животных.

Симптомы бруцеллеза: длительная лихорадка, боли в спине и суставах, артриты, ломота в теле, слабость, потеря веса, головная боль. Хронический бруцеллез очень часто становится причиной невынашивания беременности и аномалий развития плода.