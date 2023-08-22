Политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято – Жамаубаев

Политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято и сейчас с собственником проводятся переговоры, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. При этом он не стал уточнять, ведет ли правительство переговоры с российской компанией «Северсталь» по покупке активов Миттала.

«Вы же все уже слышали, заявление было сделано. Этим (переговорами – В.) вопросом занимается непосредственно Роман Скляр (первый заместитель премьер-министра – В.)», - сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос, действительно ли Казахстан ведет переговоры по передаче собственности «АрселорМиттал» российской «Северстали».

Министр финансов подчеркнул, что переговорами по такого рода предприятию должен заниматься «определенный круг лиц», так как это должен быть «серьезный переговорный процесс».

«Поэтому, если каждый будет на своем уровне комментировать некомпетентно, это будет не правильно. Тем более может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже было сделано. Политическое решение (по уходу Миттала из Казахстана – В.), я думаю, есть. Поэтому будем работать», - заверил вице-премьер.

Он также добавил, что, если Роман Скляр посчитает нужным, он сам прокомментирует эти вопросы.