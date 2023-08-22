В Алматы продолжается рост заболеваемости корью

В Алматы продолжает расти заболеваемость корью. Как сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, зарегистрировано уже 1 183 случая.

«В настоящее время в городе Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На сегодняшний день зарегистрировано 1 183 случаев кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей - 82% от числа заболевших детей до 14 лет.

Отметим, что 10 августа в Минздраве говорили о 1 101 случае, а днем ранее сообщалось о 1 097 лабораторно подтвержденных случаях, из них 966 – среди детей.

Корь – вирусное заболевание, протекающее со схожими симптомами ОРВИ: повышение температуры тела, насморк, кашель. На 4-5 день заболевания появляется сыпь. Корь характеризуется высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем. При этом заражение происходит даже при кратковременном контакте с больным. Единственное средство профилактики кори – это своевременная вакцинация.