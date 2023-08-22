В шести районах Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за нехватки воды

«В связи с этим решается вопрос о выделении средств из чрезвычайного резерва правительства на покрытие убытков фермеров, вызванных аномально жаркой погодой и нехваткой воды в названных выше районах области», - сообщили в акимате.

Из-за нехватки поливной воды и аномально жаркой погодой в этом году потери урожая, в сравнении с прошлым годом, составят порядка 25-30 %.

По информации акимата, рабочие группы и научно-исследовательские институты подсчитывают ущерб.

«Объем нанесенного крестьянским хозяйствам ущерба будет определен до завершения вегетационного периода, а в ближайшие дни будет уточнена площадь непригодных полей и объем убытков», - уточнили в акимате.