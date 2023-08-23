Создателя компании подозревают в оказании букмекерских услуг без лицензии
В Алматинской области начали расследование деятельности онлайн-казино 1WIN
Фото Жанары Каримовой

Департамент агентства по финмониторингу по Алматинской области начал досудебное расследование деятельности онлайн-казино 1WIN, сообщает ведомство.

В агентстве утверждают, что 1WIN оказывала букмекерские услуги без лицензиии и организовала незаконный игорный бизнес. Ее деятельность распространялась не только на Казахстан, но и на зарубежные страны.

«При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним», — отмечается в сообщении.

Организатора признали подозреваемым по уголовному делу, ведутся следственно-оперативные мероприятия. Детали следствия не разглашаются.

Дария Женисхан
Дария Женисхан
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