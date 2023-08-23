В Алматинской области начали расследование деятельности онлайн-казино 1WIN

Департамент агентства по финмониторингу по Алматинской области начал досудебное расследование деятельности онлайн-казино 1WIN, сообщает ведомство.
В агентстве утверждают, что 1WIN оказывала букмекерские услуги без лицензиии и организовала незаконный игорный бизнес. Ее деятельность распространялась не только на Казахстан, но и на зарубежные страны.
«При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним», — отмечается в сообщении.
Организатора признали подозреваемым по уголовному делу, ведутся следственно-оперативные мероприятия. Детали следствия не разглашаются.