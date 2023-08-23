Газ с новых месторождений правительство Казахстана ожидает получить уже в этом году

На совещании в правительстве рассмотрены меры по увеличению производства сжиженного нефтяного газа для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Как сообщается на сайте главы правительства, первый газ с новых месторождений ожидается получить уже в этом году.

«Для покрытия растущих потребностей ведется разработка ряда новых перспективных месторождений, первый газ из которых планируется получить уже до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Как было отмечено на совещании, объемы потребления газа по итогам прошлого года составили 1,8 млн тонн. Порядка 65% этого объема ушло на автотранспорт, 25% – на промышленные предприятия, 10% – на нужды населения и другие направления. В этом году прогнозируется объем потребления в 1,9 млн тонн.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил постоянно мониторить ситуацию на рынке топлива и своевременно запустить планируемые проекты для бесперебойного обеспечения газом граждан, промышленных предприятий и социальных учреждений.