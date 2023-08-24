Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города

Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки пр. Абая от ул. Строительная до границы города. Движение по ней откроют в сентябре 2024 года, заявил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Наурызбайского района. В феврале Досаев сообщал , что пробивку проспекта Абая до границы города завершат до конца года.

«В рамках пробивки проспекта Абая от улицы Строительная до границы города протяженностью 600 метров на сегодня ведется корректировка ПСД, до конца текущего года планируется получить заключение госэкспертизы. Движение транспорта планируется открыть в сентябре 2024 года», – сказал Досаев.

На прошлой встрече с жителями Наурызбайского района аким обещал завершить пробивку до конца года.

«В планах до конца года завершить пробивку проспекта Абая до границы города. Сейчас проводится выкуп и изъятие земель. Также в этом месяце ожидается заключение госэкспертизы по проекту пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города», – говорил он.

Досаев также отметил, что в рамках пробивки ул. Жубанова от ул. Момышулы до границы города ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков. Завершение пробивки запланировано в конце 2025 года.

Кроме того, в декабре завершатся работы по строительству дороги между пр. Алатау и ул. Алтын Орда.

«В рамках пробивки улицы Толе би начаты работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицей Алтын Орда. С завершением до декабря текущего года», – сказал аким.