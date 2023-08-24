Токаев предложил объединить усилия ШОС и БРИКС для поиска приемлемой формулы мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании диалога глав государств в формате «БРИКС +», который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС, в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества. Он предложил объединить усилия двух организаций по ключевым направлениям.

«Сегодняшний саммит может значительно усилить роль БРИКС и помочь в решении целого ряда актуальных глобальных проблем на основе открытого диалога и взаимопонимания. Саммит проходит на фоне нарастания напряженности на международной арене, характеризующейся масштабным политическим давлением, конфронтацией и широким применением санкций. Поэтому я в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества хотел бы поделиться нашим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества», - сказал Токаев в своем выступлении.

Он отметил, что Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на сегодняшние вызовы.

«Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия по следующим ключевым направлениям. Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН», - призвал глава государства.

Токаев напомнил о своей инициативе «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которая направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка». Он считает, что партнеры по БРИКС и БРИКС+ могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

«Следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и БРИКС+ в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией», - продолжил президент Казахстана и пригласил партнеров по БРИКС+ на Цифровой форум ШОС, который пройдет в нашей стране в следующем году.

Также Токаев призвал всех партнеров присоединиться в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад», упомянув и про Транскаспийский международный транспортный маршрут, который «открывает ценные перспективы торгового сотрудничества».

«Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов», - уверен он.

Говоря об изменении климата и его последствиях, Токаев предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС. По его словам, Казахстан готов возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы.

«План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС», - считает он.

На этом фоне, продолжил глава государства, особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.

«Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», - подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом и хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.

«Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», - завершил свое выступление президент.