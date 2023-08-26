В сборах примут участие 1,5 тысячи человек
  • 1441
В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы
Фото Минобороны

В Казахстане стартовал призыв военнообязанных на сборы, в которых примут участие полторы тысячи человек.

В частности, на сборы призовут 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. Основной целью сборов названо«обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению».

Сборы военнообязанных традиционно продолжаются один месяц. Подготовка к нынешним сборам началась весной.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города
Новости
Политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято – Жамаубаев
Новости
Алматы накрыло дымом
Новости
Девять человек погибли в ДТП в Балхаше
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу