В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы

В Казахстане стартовал призыв военнообязанных на сборы, в которых примут участие полторы тысячи человек.

В частности, на сборы призовут 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат из Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. Основной целью сборов названо«обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению».

Сборы военнообязанных традиционно продолжаются один месяц. Подготовка к нынешним сборам началась весной.