В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы

В сборах примут участие 1,5 тысячи человек
В Казахстане стартовал призыв военнообязанных на сборы, в которых примут участие полторы тысячи человек.
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