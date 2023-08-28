Наибольшее понижение ожидается на северо-западе и севере республики
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
фото Жанары Каримовой

29-31 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана. Наибольшее понижение температуры ожидается на северо-западе, севере республики: ночью здесь прогнозируется +3+11 градусов, днем будет +10+18 градусов. Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны 29 и 30 августа будет тепло, к 31 августа ожидается понижение температуры ночью до +10+15 градусов, днем до +20+25 градусов.

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