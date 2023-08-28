Единый формат кассовых чеков планируют внедрить в Казахстане

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы по всей стране кассовые чеки были едины. Вы все ходите в магазины и видите, что бывает общая цена, бывает с названием торговой сети. Самое интересное – в каждой торговой сети разные названия. У кого-то будет написано “молоко”, у кого-то – “молоко 29% жирности”, у кого-то – “сүт”, у кого-то – “млк” или “мол”. Кассовые чеки, которые печатаются у операторов фискальных данных, мы их скриним, смотрим, не можем все идеально посмотреть», - сказал Абилдабеков.

Поэтому, добавил он, в Минторговли работают над тем, чтобы во всех торговых точках были единые стандарты, то есть единый кассовый чек. По мнению председателя комитета, если внедрить такую систему, госорганы будут в электронном виде видеть всю динамику снижения или повышения стоимости товаров. Однако единые чеки, по его словам, – это вопрос не ближайшей перспективы.

«Это вопрос не одного дня. Вы знаете, сколько у нас магазинов, каждый бьет чек, кассовые аппараты у них уже куплены. Их за один день не поменяешь, это определенные расходы. Программу не поменяешь, разные операторы – десятки, которые обслуживают торговые сети и точки. У каждого своя программа», - объяснил Абилдабеков, отметив, что тем не менее комитет планомерно работает в этом направлении.