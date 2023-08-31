Они усилят маршруты №38, 38а и 37
В Алматы на маршруты выйдут 60 новых автобусов – акимат
фото Жанары Каримовой

В Алматы сегодня, 31 августа, на линию выйдут 60 новых автобусов, сообщили в пресс-службе акимата города.

«18-метровые автобусы усилят маршруты №38, 38а и 37. Ранее из-за дефицита подвижных единиц интервал движения на данных маршрутах доходил до 40 минут. С обновлением ожидается снижение времени ожидания до 6-7 минут. Высвободившиеся автобусы заменят подвижной состав маршрута №201. За счет двадцати четырех 18-метровых “гармошек” интервал движения, как ожидается, сократится с 15 до 7 минут», - проинформировали в акимате.

В пресс-службе утверждают, что в этом году коммунальным автопарком закуплено 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. И первые 100 автобусов уже постепенно выходят на линии.

«Поставка оставшихся подвижных единиц ожидается в конце текущего года», - добавили в акимате.

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