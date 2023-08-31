35 крупных иностранных компаний релоцировались в Казахстан, сообщил премьер

Еще шесть иностранных компаний завершили процесс релокации из России в Казахстан. Таким образом, их число выросло до 35, заявил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении», - сообщил Смаилов.

По его словам, благодаря принятым мерам в 2022 году Казахстан смог привлечь рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере $28 млрд. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге.

В конце июля заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров заявлял, что за два месяца в Казахстан из России релоцировались четыре компании, таким образом, их общее число достигло 29. При этом он не стал уточнять, какие именно это компании.