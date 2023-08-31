Ранее в правительстве сообщало о переезде 29 компаний
35 крупных иностранных компаний релоцировались в Казахстан, сообщил премьер

Тамара Вааль, Астана, Власть

Еще шесть иностранных компаний завершили процесс релокации из России в Казахстан. Таким образом, их число выросло до 35, заявил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении», - сообщил Смаилов.

По его словам, благодаря принятым мерам в 2022 году Казахстан смог привлечь рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере $28 млрд. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге.

В конце июля заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров заявлял, что за два месяца в Казахстан из России релоцировались четыре компании, таким образом, их общее число достигло 29. При этом он не стал уточнять, какие именно это компании.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Более 10 тыс. казахстанцев воспользовались процедурой внесудебного банкротства – Смаилов
Новости
Доли 16 компаний возвращены государству в рамках работы по возврату незаконно приобретенных активов – Смаилов
Новости
162 млрд тенге поступило в местные бюджеты за счет повышения акцизов на бензин
Доля отечественных лекарств в этом году в общем закупе превысила 60%, констатировал Смаилов
Новости
Глава департамента медицинского и фармконтроля области Жетысу подозревается в получении взяток
Новости
Снижены ставки по несрочным депозитам в тенге на сентябрь и октябрь
Просматриваемые
Новости
В Алматинской области замакима района и аким сельского округа дважды оштрафованы из-за стихийной свалки
Новости
Назначен начальник департамента полиции Шымкента
Новости
Акима Павлодара отправили в отставку за ненадлежащую работу
Новости
Акимат Алматы сдвинул сроки пробивки проспекта Абая до границы города
Новости
Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Алматы накрыло дымом