В рамках господдержки действуют договоры с 36 отечественными производителями лекарств
Доля отечественных лекарств в этом году в общем закупе превысила 60%, констатировал Смаилов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В 2023 году из закупленных 1,6 тыс. торговых наименований лекарственных средств и медицинских изделий 947 позиций, или 61%, произведены отечественными фармацевтическими компаниями, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания фракции партии Amanat премьер-министр Алихан Смаилов.

«В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс. торговых наименований препаратов 947 позиций, или 61%, произведены отечественными фармкомпаниями», - сказал Смаилов.

По словам главы кабмина, мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-5 Bigpharma. Например, с компаниями Pfizer и Roсhe подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане.

Премьер заверил, что вопросы качества и доступности медицинской помощи находятся на особом контроле правительства. По его мнению, решен вопрос обеспечения реабилитационной помощью детей с неврологическими заболеваниями.

«На сегодня такие виды услуг оказывают 55 медорганизаций, из них 27 введены в последние два года», - сказал он.

Кроме того, для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре, а на повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние три года выделено 805 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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