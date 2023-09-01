Токаев объявил о создании фонда развития оборонно-промышленного комплекса

Армию необходимо обеспечить современным оружием и снизить зависимость от импорта
Во время ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о создании специального фонда для развития оборонно-промышленного комплекса, а также о необходимости обеспечения армии современным оружием и снижения зависимости от импорта.
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