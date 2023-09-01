Токаев объявил о создании фонда развития оборонно-промышленного комплекса

Во время ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о создании специального фонда для развития оборонно-промышленного комплекса, а также о необходимости обеспечения армии современным оружием и снижения зависимости от импорта.

Он отметил важность укрепления оборонно-промышленного комплекса, а также необходимость «создания цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок».

«Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий», – заявил президент.

Токаев также отметил, что в стране имеется материально-техническая база, компетенции и кадры, но «им нужны заказы от соответствующих ведомств».

«Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса», – также заявил президент.