Министерство водных ресурсов и ирригации будет создано в Казахстане

В связи с возможным дефицитом воды в Казахстане, проблемами доступа и качества водных ресурсов будет создано министерство водных ресурсов и ирригации, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана в пятницу.

Он сообщил, что так как «водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы», и в связи с возможным дефицитом воды в 12-15 млрд кубометров в 2040 году, развитием водохозяйственной системы должно заниматься отдельное ведомство.

«В этой связи будет образовано министерство водных ресурсов и ирригации», - сказал президент.

Также в рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. И в целом будет реформирована вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании «Казводхоз», «Нуринский групповой водопровод» и другие.

«Нарастающий дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии. Рациональное использование водных ресурсов, наряду со сферами энергетики и транспорта, может стать еще одним важным элементом новой модели региональной кооперации. Поручаю правительству всесторонне проработать данный вопрос с соседними государствами», - также поручил глава государства

Помимо этого президент заявил, что процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно и «отсутствует культура ответственного водопотребления». Процесс потерь воды в сельском хозяйстве достигает 40%, а износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для решения этих проблем будет ускорено внедрение передовых водосберегающих технологий – до 150 тыс. га в год. А для решения вопроса накопления талой воды и потерь при ее передаче Токаев поручил построить 20 новых водохранилищ и реконструировать как минимум 15 действующих. Также будет модернизировано и оцифровано не менее 3 500 километров каналов.

«Задача – к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды», - добавил Токаев.

Также президент сообщил, что стране не обойтись без новой тарифной политики, а «сверхнормативное потребление воды» будет равно повышенному тарифу.