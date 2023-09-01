Занятые на вредных производствах казахстанцы будут получать спецвыплаты по достижению 55 лет

Казахстанцы, занятые во вредных условиях труда, по достижению 55 лет будут получать специальную социальную выплату. Соответствующие поправки в законодательство президент Касым-Жомарт Токаев попросил парламент принять в кратчайшие сроки.

«По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата», - сказал Токаев в пятницу, обращаясь с посланием народу Казахстана.

В этой связи он попросил парламент оперативно рассмотреть предложения правительства, так как люди ждут решения этого вопроса.