Президент попросил парламент оперативно рассмотреть это предложение
Занятые на вредных производствах казахстанцы будут получать спецвыплаты по достижению 55 лет
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстанцы, занятые во вредных условиях труда, по достижению 55 лет будут получать специальную социальную выплату. Соответствующие поправки в законодательство президент Касым-Жомарт Токаев попросил парламент принять в кратчайшие сроки.

«По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата», - сказал Токаев в пятницу, обращаясь с посланием народу Казахстана.

В этой связи он попросил парламент оперативно рассмотреть предложения правительства, так как люди ждут решения этого вопроса.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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