Законодательно стимулировать укрупнение малого бизнеса поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внести в законодательство поправки, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства и в целом поддерживать средний бизнес.

«Принятые в последние годы меры обеспечили стабильный рост малого и крупного бизнеса. Однако темпы развития среднего предпринимательства недостаточны. Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в ручном режиме. В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в удобном сегменте малого бизнеса», - констатировал президент.

В этой связи он поручил правительству внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства.

«В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза», - добавил Токаев.

Также он поручил объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

Другим важным вопросом Токаев считает состояние предпринимательского климата в стране, подчеркнув, что между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Однако сегодня «государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы».

«Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности», - заявил глава государства.

Он также поручил «положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами», отметив, что такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается.

В целом, по словам Токаева, вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора.

«Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом», - анонсировал он.