Три бывших замруководителя администрации президента назначены помощниками Токаева

Так, Руслан Желдибай назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям. Помощником президента по международным вопросам назначен Ержан Казыхан, а помощником президента по правовым вопросам стал Ержан Жиенбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в связи с изменением структуры управления в администрации президента освободил от занимаемых должностей: Тимура Сулейменова – от должности первого заместителя руководителя АП, Ержана Жиенбаева – от должности заместителя руководителя администрации президента, Аиду Балаеву – от должности заместителя руководителя АП, Ержана Казыхана – от должности заместителя руководителя АП– спецпредставителя президента по международному сотрудничеству; Ернара Баспаева – от должности заместителя руководителя администрации президента; Руслана Желдибая – от должности заместителя руководителя АП – пресс-секретаря Президента; Асета Исекешева – от должности помощника президента; Канатбека Жайсанбаева – от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

Также распоряжением главы государства были освобождены Альтаир Ахметов – от должности заведующего отделом государственного управления АП, Ерлан Байтукбаев – от должности заведующего секретариатом Совбеза, Азамат Дюсембеков – от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета Безопасности, Ракымжан Ерназар – от должности заведующего отделом стратегического планирования АП.