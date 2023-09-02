Мажилис согласовал Марата Карабаева на должность министра транспорта

«По итогам заседания Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесённую кандидатуру для назначения на должность главы Министерства транспорта Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы мажилиса.

С января 2023 года 36-летний Марат Карабаев возглавлял министерство индустрии и инфраструктурного развития. До этого работал в должности вице-министра в данном ведомстве.

Напомним, 1 сентября в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости восстановить министерство транспорта, которое будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры. Отметим, что министерство транспорта и коммуникаций было создано в 2004 году, реорганизовано в 2014 году, его функции были переданы министерству по инвестициям и развитию.