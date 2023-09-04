Работу правительственной комиссии по выяснению причин пожара на шахте «Казахстанская» продлили

Работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара и гибели людей на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области продлена на 10 рабочих дней, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства по ЧС.

«Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте “Казахстанская” продлена на 10 рабочих дней», - сообщила официальный представитель МЧС Жанна Дауренбекова.

Она добавила, что сейчас на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, 14 горнорабочих задействованы в оказании содействия. Девять перемычек возведены и заполнены на 100%, продолжаются работы по возведению трех перемычек. Также продолжается тушение очагов пожаров.

«Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет», - заверила официальный представитель МЧС.

Напомним, утром 17 августа стало известно о пожаре на шахте «Казахстанская». На предприятии загорелась конвейерная лента. На тот момент в шахте находились 227 горняков, 222 из них успешно подняли на поверхность. 13 человек обратились к врачам с жалобами на головную боль и кашель. Восемь человек были госпитализированы, двое из них попали в реанимацию. Пятеро погибли.

Власти пообещали тщательно расследовать произошедшее, а глава Минфина заявлял, что политическое решение об уходе «АрселорМиттал Темиртау» принято.