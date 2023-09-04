Больше года он не занимал никаких должностей на госслужбе
Канат Бозумбаев назначен советником президента
фото с сайта Акорды

Тамара Вааль, Астана, Власть

Канат Бозумбаев возвращается в администрацию президента в должности советника главы государства. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев в понедельник.

«Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

В различные годы Бозумбаев занимал должности в министерстве энергетики, индустрии и торговли, в АО «KEGOC», был председателем правления АО Самрук», акимом Жамбылской, Павлодарской области, возглавлял министерство энергетики, на протяжении почти двух лет был помощником президента, до июня 2022 года возглавлял Алматинскую область.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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