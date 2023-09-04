Канат Бозумбаев назначен советником президента

«Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

В различные годы Бозумбаев занимал должности в министерстве энергетики, индустрии и торговли, в АО «KEGOC», был председателем правления АО Самрук», акимом Жамбылской, Павлодарской области, возглавлял министерство энергетики, на протяжении почти двух лет был помощником президента, до июня 2022 года возглавлял Алматинскую область.