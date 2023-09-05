Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов

Комитет по вопросам экологии и природопользованию мажилиса во вторник согласовал кандидатуру Ерлана Нысанбаева на должность министра экологии и природных ресурсов.

«На заседании комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Нысанбаева Ерлана Нуралиевича для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.», - сообщает пресс-служба мажилиса.

Указ о назначении Ерлана Нысанбаева после согласования подписал президент.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая. Инженер лесного хозяйства и бакалавр финансов, защитил диссертацию на тему «Экологолесоводственные проблемы озеленения Астаны». Работал в лесхозах, крестьянских хозяйствах, в ГКП «Зеленстрой», с 2009 по 2013 годы был председателем комитета лесного и охотничьего хозяйства при МСХ, вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов и заместителем председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина. С марта 2023 года являлся советником акима Астаны.