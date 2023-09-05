Аграрии области Жетысу просят Токаева национализировать сахарные заводы и увеличить закупочную цену сырья

Во вторник, 5 сентября, в Казахстанском пресс-клубе аграрии области Жетысу выступили с обращением к президенту Касым-Жомарт Токаеву. Они просят вернуть сахарным заводам статус акционерного общества с долей владения в уставном фонде сельхозтоваропроизводителей, а также увеличить закупочную цену сахарной свеклы заводами.

По словам Аскара Шарипова, председателя филиала Ассоциации фермеров Казахстана по области Жетысу, в 2022 году регион засеял 6 тыс. га сахарной свеклы и произвел 182 тыс. тонн сахара. В настоящее время обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, но, как уверяет Шарипов, производство сахара находится в тяжелом положении и выполнить план по увеличению объемов до 20% будет сложно.

«Закупочная цена сахарной свеклы очень низкая, поэтому необходимо провести большую работу по вопросу производства сахарной свеклы. В Коксу влили 5 млрд тенге, в Аксуский завод – 15 млрд. Но все деньги, влитые в эти заводы, до сих пор не работают на своем уровне вовремя. Заводами управляют монополисты, один-два человека», – говорит Шарипов.

Он считает, что нужно вернуть сахарным заводам статус акционерного общества с долей владения в уставном фонде сельхозтоваропроизводителей.

«Основные убытки ложатся на фермеров, и трудятся также они, но вся прибыль от завода достается монополистам, а крестьянам ничего. После того, как этот вопрос не был решен в регионе, нам пришлось обратиться к президенту», - сказал он.

Александр Квитко, глава крестьянского хозяйства Аксуского района, обращает внимание на то, что сахарные заводы одну тонну сахарной свеклы у местных сельхозтоваропроизводителей покупают по очень низкой цене – 15 тыс. тенге, когда у бразильских аграриев покупают сахар-сырец в три раза дороже.

«В 2015 году нам за тонну свеклу платили 13 тыс. тенге, в 2016 году – 17 тыс. тенге, а 2022-2023 годах – 15 тыс. тенге(…) Мы в прошлом году начали отправлять письма на сахзавод, чтобы заключить двусторонний договор на закупку сахарной свеклы, но по сегодняшний день с нами еще не встретился хозяин-учредитель. Мы не знаем, как у него фамилия, все это засекречено», – рассказывает Квитко.

Ассоциация фермеров считает, что очень низкая цена на сахарную свеклу приводит к нерентабельности ее выращивания.

Другой фермер Коксуского района, Рахим Каримов, добавляет, что это не только стратегический продукт, но и социальный.

«По области посеяны где-то 8,5 тыс. га сахарной свеклы, на один гектар работает один человек, это получается 8,5 тыс. человек работают, чтобы обеспечить сырьем Коксуский сахарный завод», - отметил он.

«Я как специалист, не вижу ничего для развития свеклосахарной отрасли. В первую очередь надо произвести национализацию заводов. Сколько бы государство ни поддерживало, все эти деньги будут в песок идти, и Казахстан не будет со своим сахаром. Надо ввести пошлины на сахар-сырец, сахарные заводы надо в реестр монополистов обязательно внести, сейчас рычагов давления на сахарный завод у антимонопольного комитета нет», – заключает Каримов.