Эта сумма может как увеличиваться, так и уменьшаться
Менее 500 млн тенге ежегодно предусматривается на компенсации казахстанцам за незаконное осуждение
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Менее 500 млн тенге ежегодно предусмотрено на материальную компенсацию незаконно осужденным гражданам, сообщил в среду в кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что эта сумма может как увеличиваться, так и уменьшаться, и тогда оставшиеся средства переходят на следующий год.

«В резерве предусмотрены небольшие суммы: если не ошибаюсь, менее 500 млн тенге (для выплаты материальной компенсации за незаконное осуждение – В.). Минфин является лишь администратором бюджетных программ. То есть когда судебное решение к нам поступает, мы обязаны выплачивать. Те люди, которые допустили в свое время правонарушения по отношению к осужденным, они должны быть привлечены по закону к ответственности. Но это уже работа правоохранительных структур», - сказал Жамаубаев.

Он уточнил, что 500 млн тенге – это на год и это «условные параметры». Эта сумма может быть как увеличена, при необходимости, так и уменьшена. А если по итогам года деньги остаются, то они переходят на следующий год.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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