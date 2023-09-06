Менее 500 млн тенге ежегодно предусматривается на компенсации казахстанцам за незаконное осуждение

Менее 500 млн тенге ежегодно предусмотрено на материальную компенсацию незаконно осужденным гражданам, сообщил в среду в кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он отметил, что эта сумма может как увеличиваться, так и уменьшаться, и тогда оставшиеся средства переходят на следующий год.

«В резерве предусмотрены небольшие суммы: если не ошибаюсь, менее 500 млн тенге (для выплаты материальной компенсации за незаконное осуждение – В.). Минфин является лишь администратором бюджетных программ. То есть когда судебное решение к нам поступает, мы обязаны выплачивать. Те люди, которые допустили в свое время правонарушения по отношению к осужденным, они должны быть привлечены по закону к ответственности. Но это уже работа правоохранительных структур», - сказал Жамаубаев.

Он уточнил, что 500 млн тенге – это на год и это «условные параметры». Эта сумма может быть как увеличена, при необходимости, так и уменьшена. А если по итогам года деньги остаются, то они переходят на следующий год.