Полеты выполняются дважды в неделю
Air Astana запустила регулярные рейсы из Алматы в Тель-Авив
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АВИАКОМПАНИИ

В четверг, 7 сентября, Air Astana выполнила первый регулярный рейс по маршруту Алматы – Тель-Авив, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Как отмечается, рейсы будут дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – на дальнемагистральном воздушном лайнере Airbus А321LR. Продолжительность рейса из Алматы составляет 6 часов 45 минут, обратно – 5 часов 50 минут. Стоимость билетов в обе стороны – от 269 тыс. тенге в эконом-классе, от 679 тыс. тенге в бизнес-классе.

«Пассажирам, вылетающим из Тель-Авива, рекомендуется приезжать в аэропорт за 3 часа до запланированного вылета, для прохождения процедур безопасности. Регистрация на рейс закрывается за час до вылета», - предупредили в компании, напомнив также, что для въезда в Израиль казахстанцам требуется виза.

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