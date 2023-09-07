Air Astana запустила регулярные рейсы из Алматы в Тель-Авив

Как отмечается, рейсы будут дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – на дальнемагистральном воздушном лайнере Airbus А321LR. Продолжительность рейса из Алматы составляет 6 часов 45 минут, обратно – 5 часов 50 минут. Стоимость билетов в обе стороны – от 269 тыс. тенге в эконом-классе, от 679 тыс. тенге в бизнес-классе.

«Пассажирам, вылетающим из Тель-Авива, рекомендуется приезжать в аэропорт за 3 часа до запланированного вылета, для прохождения процедур безопасности. Регистрация на рейс закрывается за час до вылета», - предупредили в компании, напомнив также, что для въезда в Израиль казахстанцам требуется виза.