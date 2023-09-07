Правительство не ведет переговоры с «Северсталью» по покупке «АрселорМиттал» – Скляр

Правительство Казахстана ведет работу по привлечению инвесторов в компанию «АрселорМиттал», которые могут «эффективно работать» и вложить средства в развитие производства, заявил журналистам в четверг в кулуарах Акорды первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он также подчеркнул, что переговоры с российской «Северсталью» не ведутся.

«Это не так. Никакие переговоры (с «Северсталью» – В.) не ведутся. Можете не верить каким-то слухам», - заявил Скляр.

Он подчеркнул, что «АрселорМиттал» имеет просроченные обязательства по ремонту оборудования и по инвестициям. А происшествия на предприятии, которые приводят к жертвам, «не могут не беспокоить» правительство.

«Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить средства для развития данного производства. В частности, безопасность труда — главный приоритет, но с компанией, которую вы назвали, переговоры не ведутся. Какие именно компании – не могу сказать, эта информация преждевременная», - заключил первый вице-премьер.

Ранее заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщал, что политическое решение по уходу компании «АрселорМиттал» из Казахстана принято и сейчас с собственником проводятся переговоры. При этом он не стал уточнять, ведет ли правительство переговоры с российской компанией «Северсталь» по покупке активов Миттала, отметив, что этим вопросов занимается Роман Скляр.