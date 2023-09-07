Токаев предложил запустить прямые авиарейсы между Казахстаном и Албанией

Казахстан считает Албанию важным партнером, тем более что между двумя государствами много схожих вещей, заявил в четверг президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи в расширенном составе с президентом Албании Байрамом Бегай. Глава государства подчеркнул важность двустороннего сотрудничества и предложил подумать о запуске прямых рейсов между столицами.

«Мы обсудили ряд вопросов касательно нашего двустороннего сотрудничества. Признали, что есть огромное количество возможностей, которые нужно изучить в ближайшем будущем, чтобы мы смогли углубить развитие, сотрудничество между нашими странами и расширить уже существующие возможности», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан считает Албанию очень важным партнером на Балканском полуострове, и отметил много схожих вещей между государствами.

«Мы в курсе о вашей политике по присоединении к ЕС. И мы будем рады видеть вас в качестве члена ЕС. Это крупный торговый партнер Казахстана. И наша стратегия по ЕС – четкая. Мы хотим продолжать наше крепкое сотрудничество. У нас есть контакты на регулярной основе с председателем ЕС, также с другими представителями этой организацией. Нам нужно подумать о запуске прямых рейсов между нашими столицами», - сказал президент.

Токаев заверил, что Казахстан «весьма заинтересован в развитии сотрудничества», и страна будет прилагаться «все усилия, чтобы получить существенные результаты».

Ранее, перед государственным визитом президента Албании, министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев сообщал журналистам, что в ходе переговоров будет решаться вопрос безвизового режима.