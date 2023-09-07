До 150 человек в день в Казахстане будут признаваться банкротами – Минфин

Предварительную проверку на получение статуса банкрота в Казахстане прошли 10 тыс. человек, и на сегодняшний день 377 человек государство уже объявило банкротами, сообщил журналистам в кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов. По его данным, ежедневно банкротами в стране будут становиться от 100 до 150 человек.

«Закон о банкротстве начал работать с 3 марта, и с этого же дня мы начали принимать заявки. Но, в соответствии с законодательством, предусматривался полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. То есть мы не могли сразу в марте, приняв заявление, принять решение о банкротстве. Как раз сейчас, в сентябре, полугодовой период истек и начинаются процедуры объявления банкротами», - рассказал Биржанов.

По его словам, по состоянию на 1 сентября 10 тыс. человек прошли предварительную проверку и попадают под потенциальных банкротов. На 6 сентября 377 лиц официально объявлены банкротами.

«Я статистику отслеживаю, ежедневно 100-150 человек будет добавляться к этому списку (объявляться банкротами – В.), - сказал вице-министр.

В начале мая Биржанов сообщал, что казахстанцы подали более 49 тыс. Заявок на банкротство, порядка 32 тыс. из них получили отказы.

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