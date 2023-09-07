Признаны банкротами уже 377 человек
До 150 человек в день в Казахстане будут признаваться банкротами – Минфин
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Предварительную проверку на получение статуса банкрота в Казахстане прошли 10 тыс. человек, и на сегодняшний день 377 человек государство уже объявило банкротами, сообщил журналистам в кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов. По его данным, ежедневно банкротами в стране будут становиться от 100 до 150 человек.

«Закон о банкротстве начал работать с 3 марта, и с этого же дня мы начали принимать заявки. Но, в соответствии с законодательством, предусматривался полугодовой период на проведение проверочных мероприятий. То есть мы не могли сразу в марте, приняв заявление, принять решение о банкротстве. Как раз сейчас, в сентябре, полугодовой период истек и начинаются процедуры объявления банкротами», - рассказал Биржанов.

По его словам, по состоянию на 1 сентября 10 тыс. человек прошли предварительную проверку и попадают под потенциальных банкротов. На 6 сентября 377 лиц официально объявлены банкротами.

«Я статистику отслеживаю, ежедневно 100-150 человек будет добавляться к этому списку (объявляться банкротами – В.), - сказал вице-министр.

В начале мая Биржанов сообщал, что казахстанцы подали более 49 тыс. Заявок на банкротство, порядка 32 тыс. из них получили отказы.

Как работает процедура банкротства физлиц

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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