Девять сотрудников колонии в Атбасаре уволены за избиение заключенных - КУИС

Председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов на брифинге в Астане сообщил, что девять сотрудников колонии Атбасар Акмолинской области, причастные к избиениям заключенных, уволены, еще двоих уволят после их выхода с больничного. Освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, а также заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС представлен к освобождению.

«Это чрезвычайное происшествие. Мы, когда увидели эти записи в сети, - реакция была моментальная. Мой первый заместитель туда выехал. Мы провели служебное расследование, материалы были переданы через управление собственной безопасности прокурору», - заявил Ешмагамбетов.

Он добавил, что это было «явное превышение полномочий сотрудниками», так как избитые осужденные не оказывали активного сопротивления.

«В таких случаях специальные средства не применяются», - отметил он.

Вместо этого следовало оформить протокол и вынести постановление о водворении заключенных в дисциплинарный изолятор.

По его словам, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, каждый осужденный обязан по два часа в неделю работать по благоустройству территории, где он находится, а неисполнение этих требований является «злостным нарушением режима». Заключенные не могут отказаться от этих работ.

3 сентября в социальных сетях стало распространяться видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных. На распространяемом видео сотрудники колонии заявляют активисту, что он «оказывает сопротивление» и отказывается «соблюдать распорядок дня и режим содержания». Также они требуют от Данебаева вымыть санузел, на что он отвечает, что готов мыть только спальные помещения. На видео сотрудник колонии дважды дает команду «применяйте спецсредства», после чего Данебаева избивают.

4 сентября комитет уголовно-исполнительной системы заявил, что по «размещенному в социальных сетях видео» проводится служебное расследование, поскольку «усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения».

6 сентября КУИС сообщил, что 11 сотрудников колонии Акмолинской области представлены к увольнению по отрицательным мотивам из органов внутренних дел после публикации видео с избиениями осужденного активиста Тимура Данебаева и других заключенных. Через некоторое время после опубликования.позже КУИС удалил это сообщение со своего сайта.

В июне Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Тимура Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года.