150 кустов лотосов попадает в зону строительства дороги на Первомайских прудах – акимат Алматинской области

Около 150 кустов лотосов будут пересажены при строительстве автомобильной дороги между Первомайскими озерами, сообщил вечером в пятницу акимат Алматинской области на своей странице в Instagram. Ведомство утверждает, что озеро с лотосами «зауживается» для строительства автомагистрали.

В ведомстве пояснили, что на этом участке идет пробивка радиальной дороги - улицы Тлендиева, которая строится в рамках генерального плана развития города Алматы, и в дальнейшем свяжет Бурундайское кольцо и объездную дорогу БАКАД. В публикации указано, что автомагистраль проходит через существующую дамбу между сформировавшимися озерами, одно из которых засеяно лотосами.

«В целом озеро не попадает под застройку, а только частично зауживается с восточной стороны. Попадающая под застройку малая часть лотосов, примерно 150 кустов будет пересажена», - сообщили в акимате.

В ведомстве также отметили, что «лотосы - это редкое растение, относящиеся к разновидности сорняков, которые в совершенстве овладевают искусством выживания».

Акимат также сообщает, что, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, на участке, попадающем под строительство автомобильной дороги улице Тлендиева, земли особо охраняемых природных территорий республиканского значения и земли государственного лесного фонда отсутствуют, а редкие и исчезающие виды растений не произрастают и пути миграции диких животных не отмечены.

Ранее жителей Алматы возмутило осушение части озера с лотосами для строительства автодороги. Авторы видео отмечали, что часть водоема осталась без воды.