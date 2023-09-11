10,3 млрд тенге направят на восстановление хвостохранилища Кошкар-Ата и пруда Квадрат на западе Казахстана

Для стабилизации экологической обстановки на западе Казахстана правительство планирует выделить 10,3 млрд тенге на проекты восстановления хвостохранилища Кошкар-Ата и испарительного пруда сточных вод Квадрат, сообщил в понедельник в ходе презентации в мажилисе проекта закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы. Всего в течение трех лет на улучшение экологии и защиту природных ресурсов в проекте бюджета заложен 461 млрд тенге.

«На улучшение экологии и защиту природных ресурсов в течении трех лет будет выделено 461 млрд тенге. В целях стабилизации экологической обстановки на западе страны планируется выделить 10,3 млрд тенге на проекты восстановления хвостохранилище Кошкар-Ата и испарительного пруда сточных вод Квадрат», - сказал Бейсенбекулы.

Он отметил, что в результате будет восстановлено 2,3 тыс. га земель и очищено 629 га от вредных отходов.

Кроме того, в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено 92 млрд тенге на эффективное управление водными ресурсами, в том числе, 47 млрд тенге – на строительство групповых водопроводов и гидротехнических сооружений, 17 млрд. тенге – на увеличение водности поверхностных водных ресурсов для транспортировки и подачи поливной воды.

«Это позволит довести групповые водопроводные сети до 675 населенных пунктов и увеличить площадь земель, обеспеченных регулярным орошением, до 1,9 млн га», - считает вице-министр финансов.

На сохранение ресурсов рыбного, лесного, животного мира, объектов природно-заповедного фонда предусматривается 58,4 млрд тенге, в том числе 15 млрд тенге – на доплату работникам государственной природной и лесной охраны, 5,4 млрд тенге – на материально-техническое оснащение организаций лесного хозяйства и животного мира. И в рамках целевого финансирования на новые научно-технические программы в 2024 году правительство предлагает выделить 2,8 млрд тенге.

Напомним, в ноябре 2022 года в ходе встречи с общественностью Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать специальную программу по утилизации опасных отходов и закрыть вопрос по рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата».