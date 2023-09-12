Казахстанская федерация шахмат провела масштабный ребрендинг

Казахстанская федерация шахмат объявила о своем масштабном ребрендинге, в рамках которого обновлены фирменный стиль и стратегическая концепция, а также представлен новый логотип, отдающий дань уважения наследию казахской культуры.

«Мы хотим переосмыслить бренд, наполнить его новыми смыслами, сделать более ярким и запоминающимся. Но проделанный ребрендинг — это не самоцель и не просто графическое изменение. Это отражение наших ценностей, эволюции и стремления к совершенству», - отметил президент федерации Тимур Турлов.

В основе обновленного фирменного стиля лежит древний орнамент «Мүйіз», символизирующий благополучие и изобилие, гармонично переплетающийся с изображением коня — особенной фигуры в шахматах и символа мудрости в казахской культуре. Таким образом КФШ стремится показать Казахстан не только как хранителя богатого исторического наследия, но и как прогрессивного участника мирового сообщества, использующего передовые технологии для развития шахмат.

Как отметил первый вице-президент федерации, вице-президент Азиатской шахматной федерации Дармен Садвакасов, за прошедший период КФШ заняла заметное место на мировой шахматной карте, в Казахстане неоднократно проводились различные чемпионаты мира, Азии, Матч за шахматную корону.

«И наш ребрендинг — это олицетворение нового периода, в котором мы ставим перед собой амбициозные задачи. Например, в рамках проекта “Шахматы в школе” мы планируем вместе с правительством, акиматами охватить до 20% детей в начальных классах в течение пяти лет. Это задаст большой импульс развитию шахмат в стране и будет вкладом в формирование интеллектуальной нации», - рассказал он.

Общий ребрендинг также подразумевает и системные изменения в работе КФШ, дальнейшие планы работы. В этом ключе федерация развивает филиальную сеть, и, как подчеркнул Садвакасов, «это крайне важный вопрос, который мы намерены форсировать».

«Потому что именно филиалы должны стать основным инструментом работы на местах, в том числе при реализации различных программ», - добавил Турлов.

В рамках этого запускается республиканский проект «Шахматный караван», направленный на популяризацию шахматного спорта во всех регионах Казахстана. В рамках проекта пройдут открытые мини-турниры по блицу в 20 городах страны, кульминацией которых станет гранд-финал с крупным призом. Проект поддерживает генеральный спонсор Freedom Broker.

Региональные турниры пройдут 12 сентября – в Кокшетау, 14 сентября – в Петропавловске, 18 сентября – в Костанае, 21 сентября – в Караганде, 24 сентября – в Павлодаре, 26 сентября – в Семее, 28 сентября – в Усть-Каменогорске, 2 октября – в Талдыкоргане, 4 октября – в Конаеве, 7 октября – в Таразе, 9 октября – в Шымкенте, 11 октября – в Туркестане, 13 октября – в Кызылорде, 18 октября – в Жезказгане, 22 октября – в Актобе, 25 октября – в Уральске, 28 октября – в Атырау и 2 ноября – в Актау. Победители региональных этапов встретятся в гранд финале, который пройдет 10 ноября в Туркестане.

Казахстанская федерация шахмат была основана в 1992 году. За последние десять лет казахстанские шахматы показали динамичное развитие. На детских, юниорских и молодежных чемпионатах мира казахстанцы завоевали более 100 медалей.