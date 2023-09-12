Казахстанские спортсмены за победу на летних Азиатских играх получат $10 тыс.

В министерстве туризма и спорта озвучили размеры призовых казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх.

По данным Минтуризма и спорта, спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит $10 тыс., а тренер – $5 тыс. Серебряный призер получит $5 тыс., а его тренер – $3 тыс. долларов. За бронзовую медаль предусмотрено денежное вознаграждение в размере $3 тыс. и премиальные в $2 тыс. для тренера.

Азиатские игры пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. На соревновании будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран. Для участия в Азиатских играх уже сформировала казахстанская сборная, сейчас спортсмены проводят учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны, и в ближайшие дни отправятся в Китай.