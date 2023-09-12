В Кокшетау работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузового автотранспорта из Европы

В Кокшетау изобличена группа лиц, в том числе из работников спецЦОНа, которая на протяжении двух лет занималась незаконной регистрацией грузовых автотранспортных средств из Европы, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«В ходе следствия территориальным департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения г.Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 млн тенге», - говорится в сообщении АФМ.

По данным фактам начаты досудебные расследования, в отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другая информация в интересах следствия не разглашается.