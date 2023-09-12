Еще одним вице-министром по ЧС назначен Бауыржан Сыздыков

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Академию гражданской защиты МЧС России, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. Работал в разные годы на разных позициях в Южно-Казахстанском областном управление по ЧС, в ДЧС Южно-Казахстанской области, был начальником управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС, замначальника, затем – начальником ДЧС Актюбинской области, возглавлял ДЧС столицы. С 2020 года занимал должность председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС. С 23 июня 2023 года был и.о. руководителя аппарата МЧС.