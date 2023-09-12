Почти 300 тыс. деревья высадят в Алматы

С 20 сентября в Алматы стартует осенняя посадка деревьев. Как сообщила пресс-служба акимата города, всего будет высажено 298 тыс. деревьев.

«В настоящее время озеленители подготавливают почву, выкапывают лунки, которые по технологии должны проветриваться в течение 5-10 дней до высадки саженцев», - отметили в акимате.

Больше всего деревьев – 207 тыс. – высадят в Алатауском районе, в том числе на территории индустриальной зоны и в санитарно-защитной зоне возле ТЭЦ-2, в сквере Карасу, на участке южнее ул. Монке би, а также вдоль магистральных улиц и во дворах новых микрорайонов.

В акимате отмечают, что по рекомендациям специалистов Ботанического сада и научного аграрного университета вдоль улиц высадят вязы, дубы, клены, ясени, тополя, а в парках и скверах – катальпы, березы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы).

«Эти породы имеют густую и широкую крону, создают плотную тень и хорошо задерживают потоки загрязненного воздуха», - пояснили в пресс-службе.

При этом преимущественно будут закупаться мужские особи тополя, чтобы сократить образование тополиного пуха и снизить уровень сезонных аллергий среди населения.

Всего на 2023 год запланирована посадка 320 тыс. деревьев, 22 тыс. из них уже были высажены весной.