Токаев поручил правительству продвигать казахстанские нефтесервисные компании за рубежом

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса вновь обратил внимание на обеспечение реальной индустриализации. Он констатировал низкий уровень выживаемости предприятий: только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия, тогда как в других странах этот показатель равен 70-80%. И во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане.

Однако, по мнению президента, здесь есть и другие аспекты.

«Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю правительству», - сказал Токаев.

«С другой стороны, в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства – предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, а также помощь в сбыте продукции. Реальная доля местного содержания при выпуске товаров пока низковата. Мы, по сути, продолжаем субсидировать импорт. Понимаю, это естественное явление на начальном этапе становления производств, поэтому относимся к указанной проблеме как к болезни роста. Лучше иметь такое производство, чем никакое. Правительство должно внимательно и предметно заниматься вопросом повышения уровня локализации», - продолжил он, констатировав, что дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу.

Глава государства подчеркнул, что «такая показуха не нужна», а следует активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих, узлов и деталей.

«В машиностроительной отрасли государственные меры поддержки должны быть поэтапно переориентированы с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. В целом, все крупные предприятия, получающие государственные заказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги. Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах», - отметил президент.

Другим важным двигателем роста и диверсификации экономики должна стать нефтесервисная отрасль. Токаев напомнил, что сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование (инжиниринг) выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. И в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование, что закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов.

«Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5 %. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали, и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями», - заявил Токаев.

Также, по его словам, предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний. Здесь необходимо принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями.

«Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия. Помимо решения социального вопроса, поддержка и продвижение наших компаний в рамках международных нефтегазовых проектов может принести значительные валютные поступления. Поручаю правительству принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом», - сказал президент, поручив максимально задейстовать потенциал отраслевого бизнеса и ассоциаций.