Рост экономики Казахстана за восемь месяцев составил 4,9%

«По итогам января – августа темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг – 4,8%», - сказал Амрин.

По его словам, по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

Вице-министр добавил, что темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%, приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 49%, в образовании – на 31,9%, в торговле – на 30,1%, в сельском хозяйстве – на 20,7%, а также в промышленности – на 8,5%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 5,7%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в области Абай.

Что касается обрабатывающей промышленности, то она также сохраняет положительные темпы роста, объем производства вырос на 3,1%, зафиксирован рост в производстве продуктов питания – на 4%, химической промышленности – на 3,1%, металлических изделий – на 6,4%, напитков – на 5,4%, пластмассовых изделий – на 7,5% и легкой промышленности – на 19,8%.

В свою очередь председатель национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что годовая инфляция в Казахстане снижается шестой месяц подряд и составляет 13,1%. Вклад продовольственной и непродовольственной компоненты в годовую инфляцию уменьшается, при этом инфляция платных услуг увеличивается. Несмотря на снижение годовой инфляции, месячная инфляция ускорилась до 0,7% с 0,6% в июле, темпы ее роста значительно превышают среднеисторические значения.

«Продовольственная инфляция замедлилась до 12,4% ввиду снижения цен производителей продуктов питания и в сельском хозяйстве. Сезонно дешевеет плодоовощная продукция, но темпы сезонного снижения ниже обычных», - отметил Сулейменов.

Непродовольственная инфляция также замедляется и в годовом выражении составила в августе 13,5%. По данным главы Нацбанка, наблюдается замедление годового роста цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты на фоне укрепления курса тенге в предыдущие месяцы. При этом увеличивается вклад ГСМ в непродовольственную инфляцию из-за повышения предельных розничных цен на топливо. Кроме того, в августе зафиксирован значительный рост цен на одежду и обувь, бытовую технику, автомобили, газ. Вместе с тем на фоне роста тарифов жилищно-коммунальных услуг ускоряется инфляция платных услуг. Только в августе тарифы выросли на 6,1%, а в годовом выражении – на 13,9%. Также, добавил Сулейменов, сохраняется рост цен на нерегулируемые услуги «в результате устойчивого спроса со стороны населения, в частности на проезд городским автотранспортом, услуги сотовой связи, арендную плату».