Руководство строительной компании находится под стражей
В Восточном Казахстане расследуется уголовное дело по факту незаконного привлечения средств дольщиков
фото Жанары Каримовой

Департаментом по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по подозрению руководства одного из ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, сообщила пресс-служба АФМ, не уточняя при этом название компании.

«Следствием установлено, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 года, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность, как раннее бронирование квартир. Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге», - говорится в сообщении.

В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир расторгнуты, строительство не ведется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ ТОО прекращено. В отношении руководителя компании с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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