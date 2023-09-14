Выборы акимов районов и городов областного значения пройдут 5 ноября

«Маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения для проведения выборов в пилотном режиме. Из них три города и 42 района. Также была утверждена дата проведения выборов. Выборы акимов районов и городов областного значения на основе принятых маслихатами решений состоятся в первое воскресенье ноября, то есть 5 ноября», - цитирует Абдирова агентство «Казинформ».

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров добавил, что все 17 областных маслихатов назначили единую дату 5 ноября и установили перечень из 45 административных единиц.

«Предполагается, что завтра ТИКи примут решение о назначении выборов. Продлится 51 день по закону. В том числе 20 дней предусмотрены на выдвижение кандидатов, 25 дней – на регистрацию кандидатов. После регистрации кандидатов сразу наступит предвыборная агитация, которая продлится 24 дня», - добавил он.

По данным ЦИК, выборы пройдут в городах Курчатов области Абай, Приозерск Карагандинской области и Рудный Костанайской области, а также в Аккольском, Астраханском, Есильском, Жаксынском и Шортандинском районах Акмолинской области; в Иргизском, Кобдинском, Уилском районах Актюбинской области; в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области; Исатайском и Кзылкогинском районах Атырауской области; в районах Алтай и Глубоковском Восточно-Казахстанской области; в Жуалинском районе и районе Турара Рыскулова Жамбылской области; в Кербулакском и Саркандском районах области Жетысу; в Бокейординском, Каратобинском, Таскалинском районах Западно-Казахстанской области; в Актогайском и Осакаровском районах Карагандинской области; в Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области; в Сырдарьинском и Шиелийском районах Кызылординской области; в Бейнеуском районе Мангистауской области; в Актогайском, Железинском, Шарбактинском районах Павлодарской области; в Есильском, Мамлютском, Тимирязевском районах Северо-Казахстанской области; в Байдибекском, Мактааральском, Сузакском, шардаринском районах Туркестанской области; в Улытауском районе области Улытау.