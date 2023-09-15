Новое судебное разбирательство над Арыстанбеком Мухамедиулы начнется 28 сентября

Главное судебное разбирательство в отношении бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы по делу о рейдерстве назначено на 28 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе суда Астаны.

«По данному делу было (в пятницу – В.) предварительное слушание. Следующее заседание назначено на 28 сентября в 10:00 часов», - сообщили в пресс-службе суда.

По словам адвоката бывшего министра, 28 сентября начнется главное судебное разбирательство. Мухамедиулы обвиняют по ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 249 (рейдерство), ч. 3 ст. 28 (виды соучастников уголовного правонарушения), ч. 1 ст. 250 (негласный контрольный закуп) Уголовного кодекса.

Ранее Антикоррупционная служба сообщала о завершении следствия в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по делу о рейдерском захвате отеля «Дипломат».

Напомним, 20 июня Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении 221 млн тенге, выделенных на проведение выставки Золотого человека в Индии.