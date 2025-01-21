Мусороперерабатывающий завод в Шымкенте начнут строить в этом году

В этом году в Шымкенте начнется строительство мусороперерабатывающего завода. Частный инвестор вложит в проект $150 млн, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава города Габит Сыздыкбеков.

«В городе ежедневно на полигон вывозится около 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для решения этой проблемы необходимо строительство завода по переработке отходов. В связи с этим для строительства завода по энергетической утилизации отходов подписан меморандум с компанией Shaanxi Construction Engineering», - сказал Сыздыкбеков.

По его словам, проект планируется реализовать в 2025-2027 годы. Общая сумма инвестиций составит $150 млн.

Кроме того, разработан проект по системному регулированию работ по транспортировке и сортировке бытовых отходов. Как уточнил аким, инвестор за счет собственных средств приобретет новую специализированную технику, установит мусорные контейнеры нового типа, а также построит сортировочный завод мощностью 300 тыс. тонн в год.

В феврале прошлого года председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан сообщал, что в Казахстане планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов и восемь мусоросортировочных комплексов: по два проекта в городах Астана и Шымкент, Атырауской, Костанайской областях, по одному проекту в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Кызылординской и Актюбинской областях.

В ноябре 2024 года аким Павлодарской области говорил, что в регионе в апреле 2025 года планируется начать строительство мусоросортировочного комплекса с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла. Запустить предприятие планируется до конца года.