Шаймарданов возглавил агентство по стратпланированию

36-летний Шаймарданов, выпускник Йоркского университета в Великобритании и IE Университета в Испании, до этого назначения с февраля 2022 года возглавлял бюро национальной статистики. До этого работал в Нацбанке и Минэкономики.

Прежний руководитель агентства по стратпланированию Асет Иргалиев в начале сентября стал помощником президента по экономике.