Он возглавлял бюро статистики
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Шаймарданов возглавил агентство по стратпланированию
Фото с сайта бюро национальной статистики

Указом президента Жандос Шаймарданов назначен председателем агентство по стратегическому планированию и реформам, сообщила Акорда.

36-летний Шаймарданов, выпускник Йоркского университета в Великобритании и IE Университета в Испании, до этого назначения с февраля 2022 года возглавлял бюро национальной статистики. До этого работал в Нацбанке и Минэкономики.

Прежний руководитель агентства по стратпланированию Асет Иргалиев в начале сентября стал помощником президента по экономике.

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