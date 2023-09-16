Шаймарданов возглавил агентство по стратпланированию

Он возглавлял бюро статистики
Указом президента Жандос Шаймарданов назначен председателем агентство по стратегическому планированию и реформам, сообщила Акорда.
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