Пожар на шахте «Казахстанская» произошел по вине работодателя – МЧС

Правительственная комиссия пришла к выводу, что пожар на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области на 100% произошел по вине работодателя, сообщил в понедельник в ходе брифинга министр по ЧС Сырым Шарипханов. Он также добавил, что пожар до сих пор не ликвидирован.

«По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства. Для недопущения подобных случаев впредь комиссией разработаны мероприятия по устранению причин группового несчастного случая», - заявил Шарипханов.

Шарипханов уточнил, что среди ответственных – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АМТ, управляющий материально-технического снабжения и технический директор угольного департамента Андрей Белый.

«Это самые высокопоставленные лица АМТ. Остальные – это ответственные, работающие на шахте. Но я не могу сказать, взяты они под стражу или нет. Это не относится к нашей компетенции», - сказал министр.

Он напомнил, что правительственная комиссия по расследованию причин ЧП была создана 19 августа. За это время проведен ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, эксплуатировавшихся на момент ЧП (ленточный конвейер, автоматическая система контроля, самоспасатели, аудиозаписи и так далее), пожарно-техническая экспертиза.

«Согласно экспертным заключениям комиссией установлены основные причины аварии и группового несчастного случая. Первое: пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую из-за трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера. Второе: отсутствии производственного контроля со стороны инженер-технического состава шахты “Казахстанская”. Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго- механической службы. Третье: нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия», - перечислил глава МЧС.

Также, по его словам, повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привела к гибели работников. Помимо этого, комиссия выявила ряд нарушения норм трудового законодательства.

По данным МЧС, органами полиции возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 277 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности при проведении горных или строительных работ), сейчас проводится досудебное расследование.

Между тем, как сообщил Шарипханов, пожар на шахте до сих пор не ликвидирован.

«Из-за условий на аварийном участке было принято решение о изоляции данного участка. То есть для ограничения доступа кислорода возводятся 25 специальных сооружений. Уже построено 18, по остальным работа продолжается», - добавил министр.

После окончания всех работ и приведения аварийного участка шахты в соответствие будет принято решение о возможности возобновления горных работ, резюмировал он.

Напомним, 17 августа в 10:05 в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. На тот момент в шахте находились 227 человек, через фланговый ствол на поверхность были выведены 222 работника. Пять человек погибли.