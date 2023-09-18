Сотрудники «Продкорпорации» в Астане обвиняются в получении взяток за выдачу кредита пшеницей

Антикоррупционной службой в целях недопущения хищения зерна проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, в Астане и Костанайской области выявлены факты получения взяток должностными лицами филиалов «Продкорпорации» за выдачу товарных кредитов пшеницей.

«В Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО “Продкорпорация”. Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду», - говорится в собщении.

А директор Костанайского областного представительства АО «Продкорпорация» подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. По этому факту проводится досудебное расследование.

В целом антикор сообщил, что «в коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций “Продкорпорации” и что при попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники, они задержаны, проводится досудебное расследование. Однако в каком именно регионе – не уточняется.