Mastercard планирует открыть региональный консалтинговый хаб в Алматы

Компания Mastercard намерена продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. Эти вопросы в понедельник в Нью-Йорке обсудил президент Касым-Жомарт Токаев с исполнительным вице-президентом Mastercard Николой Виллой, сообщает Акорда.

«Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность», - говорится в сообщении.

Кроме того, Никола Вилла сообщил о том, что фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий. Помимо этого с Национальным банков ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов «Цифровой тенге», «Система мгновенных платежей» и Open Banking.

В свою очередь, Токаев поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления.

«Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центрально-азиатского региона», - пояснили в Акорде..

Эти и другие инициативы отражены в соглашении Digital Country Partnership, которое подписала компания Mastercard с министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана в Нью-Йорке, сообщила Акорда.